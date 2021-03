Unomattina, chiusura improvvisa: “Ci fermiamo”

Oggi Unomattina si è fermato improvvisamente, chiudendo il programma anzitempo. “Ci fermiamo”, hanno detto gli autori. Il motivo

La puntata di stamane, giovedì 18 marzo, di Unomattina si è chiusa anticipatamente. I conduttori Monica Giandotti e Marco Frittella hanno rinnovato l’appuntamento a domani circa mezz’ora prima della classica fine. “Per oggi ci fermiamo qui”, hanno detto alle 9:25.

Il motivo? Oggi c’è stata la messa in onda del corto ‘Io sono Italia’ con Lino Guanciale, per ricordare le vittime del Covid-19. Il corto ha occupato il palinsesto fino alle 10:00, per poi dare la linea a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Quest’ultimo anche è andato in diretta in formato ridotto per la commemorazione dei defunti alle ore 10:45.

Unomattina, chi saranno i conduttori estivi?

Ci avviciniamo alla Primavera ed è facile pensare ai programmi estivi che sostituiranno quelli attuali di qui ad un paio di mesi. Tra questi c’è Unomattina che lascerà il posto alla versione estate.

Al momento non c’è stata ancora la designazione di quella che sarà la coppia. Non si esclude che vengano riproposti nuovamente i due giornalisti dell’anno scorso, cioè Alessandro Baracchini e Barbara Capponi.