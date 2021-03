Terremoto, fortissima scossa a largo dell’Algeria: magnitudo 6.2. La scossa ha interessato la zona mediterranea all’01:04, orario italiano

La terra continua a tremare nella zona del Mediterraneo. Nella notte, all’01:04 italiana (le 00:04 locali) una fortissima scossa di terremoto a colpito le coste dell’Algeria. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 10 km, con epicentro vicino a Bejaia, nella regione della Cabilia.

I terremoti “superficiali” come questo si fanno sentire maggiormente rispetto a quelli profondi, con rischio di gravi danni per strutture e persone. Al momento non sono segnalate vittime o danni ingenti in prossimità dell’epicentro, ma le autorità algerine stanno controllando la situazione in questi minuti.

Terremoto, fortissima scossa a largo dell’Algeria: epicentro nella città di Bejaia

Anche l’entità della magnitudo ha avuto riferimenti discordanti in base ai vari istituti di sismologia internazionali. Secondo il nostro INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) si è trattato di una scossa pari a 6.2 gradi della scala Richter. Diverso il dato fornito dallo United States Geological Survey, che lo ha elencato come un terremoto di magnitudo 6.0. Il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC) lo ha indicato di magnitudo 5.7 e l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) spagnolo di magnitudine 5.8.

Sembra che sia stato avvertito in tutta la regione e anche nel resto della zona est del paese africano. Aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore, con un quadro più esatto di eventuali danni e feriti.

