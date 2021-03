Telepass, multa salata dell’Antitrust: il motivo

Multa salata dell’Antitrust a Telepass: il motivo è di natura commerciale. I dettagli della vicenda

L’Antitrust ha comminato una multa da 2 milioni di euro a Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A. per una pratica commerciale ingannevole riguardante l’attività di distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria app in favore degli abbonati Telepass Family e Telepass Viacard.

E’ stato accertato che le due società hanno condiviso informazioni sui propri utenti con compagnie ed intermediari assicurativi, con i quali sono stati conclusi anche contratti di distribuzione polizze. Gli utenti, in tutto ciò, non sono stati informati adeguatamente sull’utilizzo dei dati anche a fini commerciali.

Telepass, i dettagli della sanzione

Per essere precisi, l’informazione fornita nella presentazione del servizio si limitava ad enfatizzare i pregi della procedura, senza menzionare l’utilizzo di dati da parte di Telepass.

Come se non bastasse, i clienti Telepass non hanno ricevuto un’informativa chiara sull’effettiva rappresentatività dei soggetti fornitori delle polizze. le società si limitavano a riportare sull’app e sul sito i loghi dei partner senza ulteriori specifiche.

Secondo l’Antitrust, le società non avevano fornito informazioni nemmeno sui criteri e sui parametri seguiti in merito al risultato del preventivo proposto, parametri necessari invece per una scelta consapevole da parte dei consumatori.