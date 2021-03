Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino anti-Covid e in studio i conduttori sono allarmati.

Il vaccino Astrazeneca, dopo la sospensione temporanea dovuta ai pochissimi casi di trombosi del seno venoso cerebrale, è stato considerato da Ema sicuro ed efficace. Ma prima di questa notizia, Sandra Milo in mattinata, ospite di Un giorno da pecora, mentre chiacchierava con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha finto di avere un malore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Massimiliano Morra, riaffiora l’incubo: “Rischiai di morire”

Sandra Milo finge malore dopo vaccino Covid: paura in studio – VIDEO

Sandra Milo ha raccontando a Un Giorno da Pecora di essere tornata a casa dopo aver fatto la seconda dose di vaccino COVID. All’inizio sembra tutto normale, ma poi l’attrice inizia a parlare affannosamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Isola dei Famosi, il ritardo allarma i fan: cos’è successo

“Mi batte il cuore velocemente. Non respiro, non respiro…!”. I due conduttori vanno nel panico e si agitano molto e impotenti dinanzi al suo malessere chiedono se con lei ci sia qualcuno o se si trovi da sola in casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Antonella Clerici si commuove in diretta: il motivo – VIDEO

Proprio mentre la situazione sembrava diventare drammatica l’anziana attrice scoppia in una fragorosa risata. Si trattava solo di uno scherzo, è stata la risposta di Sandra Milo che rideva a crepapelle.