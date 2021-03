Putin risponde a Biden: “Io assassino? Chi lo dice sa di esserlo”

Non si è fatta attendere la risposta di Putin a Biden, che ieri lo aveva accusato di essere un assassino: “Chi lo dice sa di esserlo“

Nella giornata di ieri, a seguito del report degli 007 americani sulle presidenziali americane del 2020, il presidente degli Usa Joe Biden ha lanciato forti accuse nei confronti di Vladimir Putin. “Sei un assassino” ha tuonato ai microfoni dell’Abc.

Non si è fatta ovviamente attendere la risposta del leader del Cremlino. “Cosa gli risponderei? Chi lo dice sa di esserlo” le parole riportato da Meduza. “La Russia coopererà con gli Stati Uniti, ma alle sue condizioni” ha poi continuato il presidente russo: “So che la leadership degli States è generalmente incline ad avere certe relazioni con noi, ma ci sono interessi comuni e condizioni di cui discutere“.

Putin a Biden: “Sappiamo come difendere interessi”

Continua il botta e risposta tra Putin e Biden. Dopo le accuse di ieri del presidente americano, non si è fatta attendere la risposta del leader del Cremlino. “Loro pensano che noi siamo uguali a loro, ma non è così. Abbiamo un codice genetico, culturale e morale diverso, sappiamo come difendere i nostri interessi” ha spiegato Putin, aggiungendo: “Lavoreremo con loro, ma solo nei campi che ci interessano e alle condizioni per noi vantaggiose. E loro dovranno tenerne conto“.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, poi, ha aggiunto la sua opinione su quanto successo. “Molto male, mai nella storia ci sono state dichiarazioni simili tra Russia e Usa. È tutto molto negativo, ed è chiaro come non voglia rimettere in sesto i rapporti con il nostro Paese” le parole riportate da Tass.