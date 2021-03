Milan-Manchester United, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca poco al match tra Milan e Manchester United valido per gli ottavi di Europa League. Ecco dove vedere la partita in diretta e streaming gratis.

Manca poco meno di un’ora al ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Milan e Manchester United. Una sfida fondamentale per i rossoneri che non stanno attraversando un periodo facile, specialmente in campionato. Infatti la compagine milanista è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. D’altra parte ai Red Devils servirà una grande prova per ribaltare il pareggio della sfida d’andata.

Infatti nel match dell’Old Trafford, nonostante una grandissima prova dei ragazzi di Stefano Pioli, a passare in vantaggio sono stati proprio i calciatori inglesi, grazie ad una rete dell’ex Atalanta, Amad Diallo. Nonostante il goal subito, i rossoneri hanno continuato a spingere ed in extremis hanno trovato un pareggio su calcio d’angolo con Simon Kjaer. Un goal prezioso, che potrebbe far passare il turno al Milan anche con uno 0-0. Andiamo quindi a vedere dove seguire Milan-Manchester United in streaming gratis.

Milan-Manchester United, streaming gratis: Sky o Tv8?

Gli ottavi di finale di ritorno, tra Milan e Manchester United, si disputeranno sul palcoscenico dello Stadio San Siro. Inoltre la partità sarà offerta in esclusiva sia da Sky che da Tv8, il canale in chiaro della piattaforma pay-per-view. I canali a disposizione saranno quindi tre: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite), TV8 (numero 8 e 508 del digitale terrestre). Inoltre la partita sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv e gratuitamente sul sito streaming di Tv8.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.