Mike Bongiorno, grave incidente per il figlio Leonardo: come sta ora

Un brutto incidente ha coinvolto il figlio di Mike Bongiorno, Leonardo, che ha fatto preoccupare in molti: come sta

Leonardo Bongiorno, figlio del compianto Mike, ha avuto un incidente in moto a Milano. A rivelare quanto accaduto, è stato lui stesso con un post su Instagram. Il ragazzo ha subito una frattura alla gamba e dovrà passare molte ore in ospedale per la riabilitazione.

Il ragazzo, oggi 31enne, ci ha però scherzato su: “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas”, ha ironizzato mostrando la foto dell’ingessatura.

Prima degli accertamenti, Leonardo ha anche rivelato di aver dovuto aspettare 5 ore perché il paziente che lo precedeva è risultato positivo al Covid-19.

Cosa fa il figlio di Mike Bongiorno

Leonardo Bongiorno, dopo essersi laureato in Economia alla Bocconi, è andato a Shanghai per realizzare un progetto lavorativo personale e dove ha conseguito un master ed imparato la lingua cinese. Non è mai stato sotto i riflettori, nonostante la popolarità data dal padre.

Leonardo ora è impegnato nella Fondazione Casa Allegria, nata proprio in memoria del conduttore, che si occupa di giovani e anziani in difficoltà.