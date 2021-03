Isola dei Famosi, un oggetto non autorizzato: interviene la produzione

Un oggetto non autorizzato per accendere il fuoco all’ “Isola dei Famosi: non è questa la prima volta nella storia del reality

Scoppiano nuove scintille all’ “Isola dei Famosi 2021”, ma questa volta c’è veramente di mezzo il fuoco. Nel daytime andato in onda oggi pomeriggio alle ore 18.00 in due hanno rischiato la squalifica dal reality. Stiamo parlando degli aspiranti naufraghi di “Paradise Island”, Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, accompagnati in questa avventura dall’ex vincitore dell’Isola Marco Maddaloni.

I due, completamente inesperti ed in serie difficolta sull’Isola, con il sostegno del judoka dovranno diventare naufraghi per eccellenza così da avere accesso alla vera competizione con gli altri concorrenti.

Oggi però, con il loro ‘aiutante’, hanno acceso il fuoco con un oggetto proibito. Non è questa la prima volta che capita nella storia dell’ “Isola dei Famosi”, ma l’oggetto in questione ha suscitato sconcerto tra i telespettatori. A tal proposito un messaggio della produzione del reality è arrivato sull’isola a Fariba e Ubaldo.

Oggetto non autorizzato sull’Isola per accendere il fuoco: rischio squalifica

Non è questa la prima volta che i naufraghi dell’ “Isola dei Famosi” accendono il fuoco con un oggetto non consentito dalla produzione del reality. A tal proposito ad essere richiamati sono stati i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo.

La produzione ha subito fatto recapitare un messaggio agli isolani interessati comunicando loro di spegnere il fuoco pena squalifica definitiva dal reality condotto da Ilary Blasi. Subito dopo la comunicazioni gli aspiranti naufraghi hanno spento le fiamme.

Restiamo in attesa di ulteriori colpi di scena nella seconda puntata dell’ “Isola dei Famosi 2021”, in onda questa sera sull’ammiraglia Mediaset con al timone Ilary Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e in collegamento video Elettra Lamborghini.