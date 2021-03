Isola dei Famosi, Ilary Blasi confema di essere la regina delle gaffes: cosa ha detto nella seconda puntata del reality? Pubblico ammutolito



Due puntate, due gaffes clamorose. Se Ilary Blasi voleva farsi notare dal pubblico, ci sta riuscendo in pieno anche se in realtà la sua condizione dell’Isola dei Famosi sta convincendo. Ma pure questa sera, nella seconda diretta su Canale 5, la conduttrice romane è riuscita ad infilare un’altra perla.

La puntate era iniziata da poco, Ilary stava parlando di quello che avrebbero fatto i concorrenti e dell’eliminazione in vista. E propri qui è caduta nello sfrondone: “Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa… No, la Casa no, la Casa la mettiamo da un’altra parte…”. Inoziale imbarazzo in studio, perché confondere l’Isola con il GF Vip, che ha condotto nelle prime tre edizioni è stato un attimo

Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi hanno subito sorriso, divertiti dall’errore. E lei si è ripresa in fretta, con quell’autoironia che non le manca e la fa amare da tutti. “Dici che Valerio Staffelli mi porta un altro Tapiro? La prossima volta però vieni qui in studio a portarmelo se hai il coraggio” ha detto per chiudere il siparietto.

Isola dei Famosi, quattro nuovi concorrenti. E un presunto flirt scatena i quotidiani britannici

Ma non c’è stata solo la gaffe di Ilary nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Sono arrivati anche quattro nuovi concorrenti che completano il cast, almeno quello attuale. I due attori comici Valentina Persia e Beppe Braida faranno parte dei Burinos mentre Myreia Stabile (vincitrice de La Pupa e il Secchione) e Brando Giorgio entrano nei Rafinados.

E intanto Oltremanica fa discutere il presunto flirt fra Paul Gascoigne e Daniela Martani. Il quotidiano inglese ‘Mirror’ ha dedicato una pagina intera alla vicenda, partendo dalla crema solare strofinata dall’ex campione sulle spalle e la schiena della Martani. Non c’è stato altro, ma tanto basta per far drizzare le antenne anche ai quotidiani britannici che da oggi seguiranno con più interesse l’Isola.