Avete mai autoprodotto il detersivo per la lavatrice? Elena Bollati, che insieme alla sua famiglia ha intrapreso un percorso ecologico mirato a ridurre l’uso della plastica e della spazzatura, ci ha dato alcune dritte. L’abbiamo intervista in occasione della Giornata Internazionale del riciclo: “Di solito acquistiamo detersivi, cosmetici e vino sfusi. Inoltre usiamo le saponette al posto dei flaconi e lo shampoo solido. Spesso autoproduco sia il detersivo per la lavatrice che per la lavastoviglie. Durano molto di più e non sei costretto a comprarli spesso, soprattutto se non hai tempo”, dice ai microfoni di iNews24.

Ecco come Elena autoproduce il detersivo per la lavatrice, in proporzione di

2 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie

1 cucchiaio di percarbonato di sodio

1 cucchiaio di carbonato

1 cucchiaio di citrato

“Il sapone di Marsiglia può essere sciolto in acqua in un rapporto di 50 grammi in 1 litro di acqua, perché se si lava a basse temperature, a volte le scaglie non si sciolgono bene – spiega Elena – Infine, nella stessa vaschetta, aggiungere anche un cucchiaio di citrato”.

Elena aggiunge infine, una soluzione di acido citrico “da utilizzare come brillantante, anticalcare e ammorbidente. È composta da 400 grammi di acqua distillata e 100 grammi di acido citrico”.