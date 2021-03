Fabrizio Corona, paura per i fan: “Sospeso tra la vita e la morte”

Fabrizio Corona, con il suo ultimo post sul profilo Instagram, ha fatto seriamente preoccupare i fan: i dettagli della vicenda

“Sette. Come i giorni di astinenza dal cibo, dal mondo e dalla vita. Sette giorni senza gli affetti, sette giorni senza il lavoro, sette giorni senza poter guardare il proprio figlio, sette giorni senza l’abbraccio di una madre, sette giorni all’inferno… Sospeso tra la vita e la morte”. Parole strazianti da parte dell’ex paparazzo, le quali fanno gelare il sangue nelle vene dei suoi fan che sono preoccupati per la sua salute. Corona, infatti, è da una settimana ricoverato in un reparto di psichiatria del Niguarda di Milano prima di andare nuovamente in carcere, motivo per il quale sta facendo lo sciopero della fame.

Fabrizio Corona, in arrivo una denuncia da parte dei magistrati

E’ in arrivo, nei confronti di Fabrizio Corona, alla Procura di Brescia, una denuncia per minacce. Quelle che l’ex fotografo ha rivolto ai giudici milanesi dopo la notizia di dover tornare in carcere per la revoca del differimento pena in detenzione domiciliare.

“Questo è solo l’inizio dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”.