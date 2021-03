Europa League, Milan-Manchester United 0-1: highlights, voti e tabellino. Decide un guizzo di Pogba ad inizio ripresa, rossoneri eliminati



Europa League, Milan-Manchester United 0-1: troppa stanchezza e troppe assenze, due regali che di questi tempi e contro certi avversari nessuno si può permettere. Ora lo sa anche il Milan, costretto ad inventarsi un attacco decisamente improvvisato e deciso dall’infermeria, non certo dalle scelte di Stefano Pioli.

Rossoneri fuori anche se nel complesso gli inglesi non gli sono stati superiori. Ma hanno saputo sfruttare meglio le poche occasioni capitate tra andata e ritorno, approfittando anche di limiti evidenti. Come quelli di Meité, poco abituato a certo palcoscenici e pasticcione in occasione del gol di Pogba. Il francese, a pochi metri da Donnarumma, davvero non poteva sbagliare.

Perso per perso, Pioli ha buttato dentro Brahim Diaz ma soprattutto Ibrahimovic che ha avuto sulla testa la palla del pari e dei supplementari ma Henderson si è superato. Troppo poco per giustificare la qualificazione e infatti ai Quarti vola lo United. Domani, 19 marzo, dalle 13 il sorteggio con la sola Roma che sopravvive tra le cinque italiane attivate a questo punto delle coppe.

Milan-Manchester United 0-1: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 48′ Pogba (MU)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Kalulu 5.5 (65′ Dalot 6), Kjaer 6, Tomori 6.5, Hernandez 6; Meité 4.5, Kessie 5.5; Saelemaekers 5, Calhanoglu 6, Krunic 5.5; Castillejo 5.5 (65′ Ibrahimovic 6.5). All. Pioli 6

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson 6.5; Wan-Bissaka 6, Lindelof 6.5, Maguire 6, Shaw 6; McTominay 6, Fred 5.5; James 6, Bruno Fernandes 6.5, Rashford 5.5 (46′ Pogba 7); Greenwood 6. All. Solskjaer 6.5

NOTE: ammoniti Kalulu (M), Dalot (M), Kjaer (M), Shaw (MU), Theo Hernandez (M)

