Covid, Draghi: “Somministrazione AstraZeneca riprenderà domani”

Mario Draghi ha preso atto della decisione da parte dell’EMA sul vaccino AstraZeneca ed ha mandato il suo messaggio alla Nazione

L’EMA è stata chiara sul vaccino AstraZeneca: i benefici superano i rischi, pertanto si continuerà con quest’arma a combattere il Covid-19. A seguito dell’ok dato dall’agenzia europea, Mario Draghi ha voluto parlare direttamente alla Nazione e dare un messaggio rassicurante: “La somministrazione del vaccino AstraZeneca riprenderà già da domani. Non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (CHMP) rilascerà il proprio parere, Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15.00”.

PER APPRONFONDIRE > > > Vaccini, l’Ema dà l’ok ad AstraZeneca: “Benefici superiori ai rischi”



Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha voluto ribadire la priorità del Governo: “È quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca”.

“I’m getting mine tomorrow”

PM Boris Johnson says “it’s so important to get our jabs as soon as our time comes”, confirming he will be receiving the Oxford-AstraZeneca vaccinehttps://t.co/dRfSVho8Ch pic.twitter.com/jEft6AGSFp

— BBC News (UK) (@BBCNews) March 18, 2021