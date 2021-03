Covid, premier Castex: “Parigi in lockdown per quattro settimane”

Il premier francese Jean Castex ha annunciato lockdown per Parigi per un mese a causa degli aumenti di contagi da Covid

Il premier francese Jean Castex ha parlato alla Nazione e introdotto nuove regole per alcune regioni specifiche. L’Ile-de-France, Hauts-de-France, Seine-Maritime et l’Eure sono le zone più colpite e pertanto sono state introdotte ulteriori restrizioni. Lockdown nei weekend, coprifuoco alle 19:00, ristoranti chiusi tranne che per il delivery, ma con scuole aperte, università private aperte e passeggiate consentite entro i 10km e l’orario di coprifuoco.

Durante il suo discorso, il premier francese ha anche fatto un paragone con l’Italia: “I vicini italiani hanno già adottato misure restrittive che hanno funzionato”. La conferenza di stasera, tuttavia, ha creato molto malcontento tra i francesi.

Covid, Francia: malcontento generale in primis la sindaca di Parigi

Parigi è sotto scacco, restrizioni troppo dure e Anne Hidalgo, la sindaca della capitale francese non è affatto d’accordo con quanto stabilito dal Governo. Il malcontento dei parigini è tangibile e l’opinione popolare è evidente: il problema delle restrizioni attuate è da imputare alle vacanze di fine febbraio che le famiglia sono abituate a trascorrere in montagna. Nonostante gli impianti di scii sono attualmente chiusi, anche quest’anno le famiglie si sono mosse lungo tutto il Paese per trascorre le tanto agognate vacanze di fine febbraio: è stato questo ad aumentare i contagi in Francia.

Una strategia economica o semplicemente tradizionalismo, non è chiaro il motivo per cui la Francia abbia consentito uno spostamento in massa tale da aumentare i contagi, ma la decisione di un lockdown nei weekend ha creato disagi e malcontenti per tutti.