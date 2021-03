Calciomercato Inter, addio ormai vicino: lo vuole il Bayern Monaco

Calciomercato Inter | Il suo addio ai colori nerazzurri è sempre più vicino: a volerlo è il Bayern Monaco. Le ultime

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Lucien Agoume. Il centrocampista dell’Inter sta disputando una buona stagione allo Spezia ed avrebbe attratto molti top club europei. Si tratterebbe di un investimento di prospettiva, come quello di Pirola, altro giocatore che piace ai bavaresi. L’Inter, però, sarebbe pronta a rifiutare qualsiasi offerta perché li ritiene i calciatori del futuro.

LEGGI ANCHE—> Inter, altri due positivi al Covid: la decisione sulla sfida col Sassuolo

Calciomercato Inter, i pezzi pregiati ambiti dalle big: la situazione

Molti sono i pezzi pregiati dell’Inter, finiti nel mirino delle big d’Europa. In primis, Skriniar che in estate stava per essere venduto a ‘soli’ 50 milioni perché non completamente idoneo al gioco di Conte. L’ex Samp, entrato appieno negli schemi, ora è di nuovo tra i migliori centrali d’Europa. Il prezzo è di 90 milioni e su di lui ci sono Liverpool, PSG e Real Madrid.

LEGGI ANCHE—> Maradona, rivelazione assurda: lo ha ispirato proprio Diego!

Lautaro e Lukaku, però, sono i due pezzi più ambiti. Entrambi valgono circa 100 milioni di euro ed hanno attratto rispettivamente l’interesse di Barcellona e Manchester City. A centrocampo è Brozovic, quest’anno al massimo della forma, che piace ai vari PSG, Manchester United e Tottenham. Per lui servirebbero 50 milioni.

D’altra parte ci sono calciatori che, invece, a fine stagione lasceranno perché è l’Inter stessa a volersene liberare. Tra quelli in scadenza ci sono D’Ambrosio, il cui contratto dovrebbe essere rinnovato, mentre andranno via Kolarov, Young, Ranocchia e Padelli. A sostituire quest’ultimo come terzo portiere ci penserà Stankovic.