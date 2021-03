Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime del covid. Antonella Clerici si commuove in diretta TV.

Oggi giovedì 18 marzo è la giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Lo scorso anno, esattamente dodici mesi fa, il nostro Paese affrontava il suo giorno più nero con 2.978 morti su scala nazionale.

I ricordi di quei giorni sono tristi e bui e perciò, in memoria delle vittime, la televisione ha deciso di cambiare e modificare i palinsesti di tutte le reti. La Rai, essendo la rete nazionale, ha trasmesso il cortometraggio istituzionale prodotto da Rai Conema dedicato alla tragedia del Covid e alla ripartenza del nostro Paese.

Dopo c’è stato il collegamento in diretta con la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo e subito dopo la linea è passata ad Antonella Clerici con È Sempre Mezzogiorno.

Antonella Clerici si commuove in diretta: il motivo – VIDEO

Antonella Clerici ha sempre mostrato di essere una donna dal cuore grande. Oggi la conduttrice, in apertura di È Sempre Mezzogiorno ha ceduto alla tristezza ed ha voluto rivivere alcuni momenti dell’anno scorso.

“Abbiamo imparato in questa pandemia che la cucina può essere uno strumento per stare più tempo insieme. Per stare tra di noi ed essere più gentili. Questo discorso della gentilezza, è così importante”.