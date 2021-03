L’Isola dei Famosi andrà in onda oggi giovedì 18 marzo in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della seconda puntata.

Oggi giovedì 18 marzo andrà in onda in prima serata la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi. La nuova edizione, prodotta in collaborazione con Banijay Italia ha portato con se tante novità a partire dal cambio conduttore sino ad arrivare alla divisione dei gruppi sull’isola.

I 16 concorrenti in gara sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

I 16 naufraghi sono divisi in due gruppi: i Buriňos, persone veraci e genuine, e i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe. A questi si aggiungono i due abitanti di Parasite Island: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

Anticipazioni Isola dei Famosi, il ritardo allarma i fan: cos’è successo

Nella puntata di oggi arriveranno altri quattro naufraghi che ai aggiungeranno ai 16 già presenti. I new entry sono Benne Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Miryea Stabile. Gente che viene, gente che va. Oltre agli arrivi ci sarà anche il tempo dei saluti con la prima eliminazione del programma. Ad andare potrebbe essere uno tra Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti. L’eliminato non lascerà definitivamente l’Isola dei Famosi.

Tra i quattro nuovi arrivati non vi è il nome di Andrea Cerioli, e la gente mormora a causa di questo ritardo. Parteciperà ancora all’Isola? La risposta è affermativa. L’ex tronista di Uomini e Donne in attesa di completare il suo periodo di quarantena inizierà la sua avventura in Honduras il prossimo 25 marzo.