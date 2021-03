Amici 20, incredibile nome tra la giuria: la sorpresa di Maria De Filippi

Il serale va man mano a delinearsi e le riprese per sabato sono partite: svelati i primi dettagli, soprattutto la scelta della giuria

Una giuria del tutto inedita e molto variegata: 3 uomini appartenenti a 3 categorie totalmente diverse. Antonio Fiordispino (Stash dei The Kolors), Emanuele Filiberto Di Savoia e Stefano De Martino saranno i tre giudici di quest’edizione di Amici 20. Nonostante il nome di Sabrina Ferilli fosse molto in auge per quest’anno, a quanto pare l’attrice quest’anno non sarà tra i magnifici 3 che giudicheranno i ragazzi.

LEGGI ANCHE > > > Massimiliano Morra, riaffiora l’incubo: “Rischiai di morire”



Tra le novità di quest’edizione c’è il direttore artistico presentato da Maria De Filippi durante la scorsa puntata di sabato. Giuliano Peparini non ci sarà, al suo posto lo scenografo, coreografo e ballerino francese Stéphane Jarny.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Amici 20, tutte le novità note finora: le 3 squadre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

La particolarità più importate di quest’anno è composta dalla formazione delle squadre: dimenticate ‘squadra blu’ e ‘squadra bianca’, niente Emma Marrone, Miguel Bosé, Elisa, niente di tutto questo. Quest’anno ci saranno 3 squadre, capitanate dai professori della squadra di amici, tutti vestiti d’oro: nessuna differenza.

PRIMA SQUADRA – RUDY ZERBI E ALESSANDRA CELENTANO: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso e Serena.

SECONDA SQUADRA – ANNA PETTINELLI E VERONICA PEPARINI: Aka7Even, Giulia e Samuele.

TERZA SQUADRA – ARISA E LORELLA CUCCARINI: Alessandro, Martina, Rosa, Raffaele, Ibla, Gaia e Tancredi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Mike Bongiorno, grave incidente per il figlio Leonardo: come sta ora



Le registrazioni della puntata di sabato sono cominciate questo pomeriggio, pertanto sicuramente nei prossimi giorni verrà svelato qualche altro dettaglio ed il primo eliminato di Amici 20.