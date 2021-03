Amazon introduce un nuovo assistente vocale: le funzionalità di Alexa

Finalmente anche in Italia sbarca Echo Show 10, assistente vocale Amazon di ultima generazione. Ecco le sue funzionalità

Il mercato degli assistenti vocali si sta facendo sempre più ricco e fiorente. In questo senso, Amazon è l’azienda numero uno grazie ad Alexa. Con centinaia di funzionalità diverse, permette agli utenti di avere sotto controllo la gestione della propria abitazione semplicemente utilizzando la propria voce.

Dopo che a settembre è arrivato negli Usa, il prossimo 14 aprile anche in Italia sbarca finalmente Echo Show 10. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione, in grado di rispondere ai comandi vocali degli utenti, ma non solo. La più grande novità è infatti l’installazione di una webcam da 13 Megapixel: ecco a cosa servirà.

Amazon Echo Show 10, ecco a cosa servirà

Se anche voi siete appassionati di assistenti vocali e non ne potete più fare a meno, Amazon Echo Show 10 potrebbe essere un must have. Disponibile in Italia dal prossimo 14 aprile – e già prenotabile al prezzo di 249 euro – garantisce le solite funzionalità di Alexa, ma con alcune aggiunte che lo renderanno unico. Innanzitutto, ci sarà uno schermo in HD da 10 pollici per guardare ricette, film, serie TV, giornali, e-books e tanto altro.

Ma la vera grande innovazione è l’aggiunta di una webcam grandangolare da 13 Megapixel. Grazie ad essa, sarà possibile finalmente videochiamare gli altri utenti, (per ora) solo con Skype. Nell’epoca del Covid e dei lockdown, si tratterà senza dubbio di un aggiornamento parecchio apprezzato dagli utenti. Ovviamente si potrà avviare il tutto utilizzando direttamente la propria voce e chiedendo aiuto ad Alexa.