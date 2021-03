Vaccino Covid, Johnson: “Tocca a me, mi farò vaccinare con AstraZeneca”

Vaccino Covid, il premier Boris Johnson annuncia: “Mi farò vaccinare con AstraZeneca”. Ecco le sue parole

Intervenuto nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni, il premier Boris Johnson ha annunciato di aver ricevuto la convocazione per la somministrazione del vaccino anti Covid. Rientrando nella fascia d’età degli ultracinquantenni – inserita nella nuova fase della campagna vaccinale – è arrivato anche il turno del premier britannico.

Il primo ministro Tory ha annunciato che: “Riceverò la mia prima dose molto presto, e sarà certamente AstraZeneca“. Un annuncio importante, per rassicurare i cittadini e per dare una risposta alla sospensione cautelare di questo siero da parte di alcuni Paesi Ue. Londra non ha ancora agito in questo senso, e le dosi sopraggiunte stanno venendo somministrate senza alcuna preoccupazione.

Vaccino Covid, Oms: “Continuare con AstraZeneca”

Sul tema vaccino Covid di AstrazEneca, è intervenuto ancora una volta l’Oms. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia stessa, gli esperti starebbero ancora valutando gli ultimi dati sulla sicurezza del siero, ma si ritiene che i benefici siano di gran lunga superiori ai rischi e ne viene quindi raccomandata la somministrazione.

Sulla possibile apertura al vaccino Sputnik, invece, l’Ue fa un passo indietro. Ne ha parlato il commissario al Mercato interno Thierry Breton in conferenza stampa. “Probabilmente è un buon vaccino, visto che i russi sono ottimi scienziati. Se arriverà anche in Ue? Vedremo, anche la Russia sta avendo importanti problemi con la produzione e le nostre richieste andrebbero ad appesantire un lavoro già parecchio intenso” le sue parole riportate da Sky TG24.