Usa, Biden attacca: “Putin è un assassino, pagherà per ciò che ha fatto”

Intervistato da Abc, il presidente degli Usa Joe Biden ha definito Vladimir Putin un assassino. Ecco le sue parole

Nella giornata di ieri, è arrivato il rapporto degli 007 americani relativo alle presidenziali 2020 Usa. Non sono ovviamente mancati i commenti, con il presidente Joe Biden che ha risposto alle domande di George Stephanopoulos di Abc. “Vladimir Putin è un assassino, e pagherà a caro prezzo l’aver tentato di influenzare le elezioni” le sue parole riportate dall’Ansa.

Stando a quanto diffuso dall’intelligence degli States, il leader del Cremlino autorizzò le operazioni per aiutare Donald Trump e minare la fiducia dei cittadini nei confronti del presidente democratico. “Abbiamo avuto una conversazione molto lunga, io e lui. Diciamo che lo conosco relativamente bene. Gli dissi che, qualora tutto venisse confermato, si sarebbe dovuto preparare alle conseguenze” ha dichiarato Biden.

Usa, risposta da Mosca a Biden: “Sono attacchi al Paese”

Com’era prevedibile, non si è fatta attendere la replica da Mosca alle parole del presidente Usa Joe Biden. Il leader della Duma Viaceslav Volodin ha affermato che gli attacchi a Putin: “Sono attacchi al nostro Paese. Con queste dichiarazioni, ha offeso i cittadini. Ha avuto un’isteria causata dall’impotenza“. Queste le sue parole riportate dalla fonte Ria Novosti.

Di diverse vedute invece il Fondo anti-Corruzione di Navalny, che su Twitter si schiera a favore di Biden. “Ha definito Putin un assassino perché effettivamente lo è. Sarà difficile da accettarlo per qualcuno, ma il presidente della Russia è un killer. Tutti coloro che ne dubitano, dovrebbero guardare il nostro video in cui spieghiamo come ha tentato di uccidere Alexey Navalny” si legge.