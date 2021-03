Tommaso Zorzi, una nuova amicizia: fan entusiasti – FOTO

Nasce una nuova amicizia per il vincitore del “Grande Fratello Vip 2021”, Tommaso Zorzi. A fare le rivelazioni è stato Alfonso Signorini

L’influencer Tommaso Zorzi vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini, non fa spegnere i riflettori puntati su di se. Attualmente impegnato nel ruolo di opinionista nello studio dell’ “Isola dei Famosi 2021” con al timone Ilary Blasi, nell’ultimo periodo è stato più volte sorpreso in dolce compagnia.

A rivelare la nuova amicizia del 25enne è stato Chi Magazine che ha raccontato diversi retroscena sui rapporti privati dell’influencer. Tommaso Zorzi sembrerebbe stia frequentando assiduamente l’attore Gabriel Garko.

Di certo è questa una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo che il 25enne milanese non aveva visto di buon’occhio il coming out fatto da Garko sotto le telecamere del GF Vip. Zorzi in quell’occasione commentò: ” Non ce n’era bisogno!”

Intanto i due sono stati più volte sorpresi insieme tra Milano e Roma dove attualmente il vincitore della lunghissima edizione del “Grande Fratello Vip 2021” è impegnato nelle vesti di opinionista al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima momentaneamente in collegamento video con il programma a causa della sua positività al Covid.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, dopo un chiarimento sembrerebbe essere nata una sincera amicizia

Una bellissima amicizia nata in seguito alla reazione che ebbe Zorzi con il coming out di Garko in diretta al GF Vip. L’attore torinese, secondo quanto riportato da Chi Magazine avrebbe contattato l’influencer per spiegargli i motivi che lo avevano portato a liberarsi in quella circostanza di un peso che da tempo non gli consentiva di vivere appieno la sua vita.

L’amatissimo Zorzi dopo aver appreso le ragioni che hanno spinto Gabriel Garko a fare un passo così importante e di tutto rispetto, si sarebbe scusato con l’attore. Ma in seguito a questo incontro sembrerebbe proprio che tra i due sia nata una sincera amicizia. I due amatissimi volti della Tv italiana sarebbero stati più volte sorpresi insieme tra Milano e Roma dove entrambi sono attualmente impegnati per motivi professionali.

In queste ore in molti, nel vedere la foto di Gabriel Garko e Tommaso Zorzi così vicini, si stanno chiedendo se tra i due ci sia solo amicizia. Secondo Alfonso Signorini, così come riportato in Chi Magazine se si chiedesse ad entrambi se “i loro cuori ballano ancora da soli”, come più volte entrambi hanno dichiarato, la risposta sarebbe “No!”.

Non ci resta che sperare ed aspettare ulteriori indiscrezioni al riguardo. Resta il fatto che attualmente l’attore e l’influencer sono due volti amatissimi e seguitissimi.