Royal Family, la situazione precipita: “È mortificata e inorridita”

Non c’è mai limite al peggio e la Royal Family lo sta imparando a proprie spese. Ancora problemi dopo l’intervista con Oprah Winfrey

Una continua tempesta a Buckingham Palace e la Royal Family non riesce scorgere l’arcobaleno. L’intervista di Harry e Meghan ha creato un vero e proprio terremoto con spaccature ormai evidenti. Tantissime le tematiche affrontate durante la chiacchierata con Oprah Winfrey e qualcuno ha anche voluto rispondere: William ha affermato che la sua famiglia non è razzista e la regina ha diramato un comunicato di 61 parole.

LEGGI ANCHE > > > Regina Elisabetta, la quiete dopo la tempesta: inaspettato omaggio

A rimanere in silenzio sono rimasti il Principe Filippo che è stato tenuto all’oscuro su quanto accaduto, viste le condizioni in cui era dopo l’operazione al cuore. Anche Kate Middleton non ha proferito parola, perlomeno in via ufficiale. Secondo l’esperta reale Katie Nicholl,la duchessa di Cambridge ha reagito eccome all’intervista della coppia.

NON PERDERTI > > > Regina Elisabetta, choc a Buckingham Palace: nuova bufera

Royal Family, Kate Middleton risentita dalle parole di Meghan

Il pomo della discordia sarebbe un episodio raccontato da Meghan Markle a Oprah Winfrey. La duchessa del Sussex ha raccontato, infatti, che la moglie di William l’aveva fatta piangere alla vigilia del suo matrimonio per qualcosa che riguardava le damigelle, in particolare la piccola Charlotte e le sue calze. Al tempo del matrimonio, nel 2018, le cose erano state raccontate a fatti inversi dalla stampa inglese, ma nessuna delle due si espresse a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Regina Elisabetta, nota ufficiale a Buckingham Palace: “Sono addolorata”

Dunque, secondo l’esperta della famiglia reale, Kate Middleton sarebbe inorridita dalle dichiarazioni ed ancor più che ciò sia stato reso pubblico. Oltretutto, la duchessa di Cambridge sarebbe mortificata dalle parole di Meghan in quanto ci tiene molto alle relazioni con gli altri e si preoccupa sempre di come tratta le persone accanto a lei.