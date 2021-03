Luca Zingaretti, messaggio commovente dall’ospedale: brividi! – FOTO

Luca Zingaretti, messaggio commovente dall’ospedale: brividi per la Foto pubblicata poco fa dal celebre attore.

Nei giorni scorsi si era parlato con insistenza di una sua presunta positività al Covid-19 e adesso Luca Zingaretti conferma il suo ricovero in ospedale. Il celebre attore romano, famoso per il grandissimo successo con ‘Il Commissario Montalbano‘ e protagonista della nuova serie Sky Original ‘Il Re’, ha infatti pubblicato poco fa una Foto che lo ritrae in un letto di ospedale. Zingaretti si appresta a lasciare la struttura, ma prima ha voluto lasciare un messaggio a dir poco commovente. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Luca Zingaretti, messaggio commovente dall’ospedale: le ultime

“Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare“, le parole di Luca Zingaretti che hanno emozionato i suoi tantissimi fan e non solo. Splendide notizie, dunque, per l’attore capitolino che molto presto tornerà a deliziare tutti gli appassionati di cinema grazie alle sue immense qualità professionali.