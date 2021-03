Isola dei Famosi, Elisa Isoardi vicina ad un naufrago: fan curiosi

Iniziata da pochissimi giorni l’avventura dei naufraghi all’ “Isola dei Famosi”, la bellissima Isoardi sembrerebbe vicina ad un concorrente

Iniziata da pochissimi giorni la nuova edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021” fa già prendere il volo al gossip. Al centro dell’attenzione l’ex conduttrice de “La prova del cuoco”, Elisa Isoardi, la quale sembrerebbe essere sempre più vicina ad un naufrago dell’Isola.

Stiamo parlando della bellissima amicizia nata tra la conduttrice televisiva ed il Visconte Ferdinando Guglielmotti. La simpatia tra i due naufraghi di questa quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi” sarebbe nata già prima di sbarcare in Honduras come rivelato nella rubrica “Chicche di Gossip” su Chi Magazine di Alfonso Signorini.

La bellissima Isoardi prima di sbarcare sull’Isola più amata dagli italiani, ha ammesso di aver accantonato tutte le storie sentimentali del passato e che attualmente sarebbe pronta ed aperta a nuove conoscenze. Difatti la naufraga è approdata in Honduras da single.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Fedez, che annuncio: “È nata!”. Ma la verità è un’altra – FOTO

Il Visconte Guglielmotti avrebbe ammesso di essere attratto dalla Isoardi

La bellissima Elisa Isoardi approdata come naufraga nel reality condotto da Ilary Blasi sull’ammiraglia Mediaset, prima di lanciarsi dall’elicottero, ha dichiarato di essere single e pronta ad una nuova relazione. La Isoardi ha inoltre aggiunto che il suo desiderio più grande sarebbe quello di diventare mamma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Tommaso Zorzi, una nuova amicizia: fan entusiasti – FOTO

Ma al suo arrivo sull’Isola, l’ex conduttrice, sembrerebbe essersi avvicinata molto al suo amico di viaggio, l’imprenditore Ferdinando Guglielmotti, meglio conosciuto come il Visconte Guglielmotti. Il feeling tra i due, come in tanti hanno già notato, sarebbe nato prima di sbarcare sull’Isola dell’Honduras, ovvero nel backstage del programma.

Il Visconte intanto non sembrerebbe volersi nascondere dietro un dito. Difatti in un RVM ha dichiarato di essere attratto dalla bellissima Isardi. L’ex conduttrice de “La prova del cuoco” avrebbe replicato affermando che Guglielmotti è una persona elegante nei suoi modi di agire e rapportarsi con le persone. Attenderemo i prossimi risvolti.