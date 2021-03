Inter, Conte nei guai: una stella è positiva al Covid-19 come annunciato poco fa in un comunicato ufficiale.

Pessime notizie per l’Inter in vista del prossimo impegno di campionato, in programma il prossimo weekend contro il Sassuolo di De Zerbi. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, sarà infatti costretto a rinunciare ad uno degli elementi più importanti e in forma della sua rosa: Samir Handanovic.

L’estremo difensore sloveno classe ’84, che era reduce da una serie di prestazioni davvero importanti, è infatti positivo al Coronavirus: una pesantissima tegola per la compagine nerazzurra.

Inter, nuovo positivo al Covid-19: ecco il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato ufficiale apparso pochissimi istanti fa sul sito dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione” .

Un bel problema, dunque, per Conte che sarà costretto a rinunciare al fortissimo portiere originario di Lubiana nel prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo di De Zerbi.