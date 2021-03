Giulia Salemi, triste confessione: “Ho avuto un problema familiare”

L’influencer Giulia Salemi ha rivelato di aver avuto un problema familiare che l’ha tenuta in questi giorni fuori dai social: cosa è successo

La nota influencer Giulia Salemi, che vanta 1.5 milioni di follower su Instagram, in questi giorni è stata assente dai social. In queste ore, con una serie di storie, ha spiegato cosa le è successo: “Ciao ragazzi, so che sono sparita. Non sarei tenuta a dire il motivo, ma a chi interessa dico di star tranquillo. Ho avuto un problema familiare, mia nonna a Piacenza è stata ricoverata. Sono stata presa da vicende familiari, non quelle da fandom su Instagram”.

Poi ci ha tenuto a tranquillizzare tutti: “La nonna sta bene, adesso è a casa. Sapete quanto ce l’ho a cuore. Ricordiamoci che c’è la vita reale e che quello che conta a fine giornata sono gli affetti”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, come stanno le cose

In molti si chiedono come stiano andando le cose tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. Tra i due è nato l’amore nella casa del Grande Fratello e solo ora stanno godendo dell’intimità che non c’era nel reality. Lei stessa ha confermato su Instagram che tra lei e Pierpaolo “ci sono molti fatti” e questo fa pensare che proceda tutto a gonfie vele.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, bollettino 17 marzo: 23.059 contagiati e 431 decessi

Nessuna crisi, a dispetto di quanto si è vociferato negli ultimi giorni, ed i due sono pronti anche ad andare a vivere insieme per capire se può funzionare.