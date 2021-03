Elettra Lamborghini, arriva un’altra brutta notizia: “Non ho pace” 

Elettra Lamborghini, altro fulmine a ciel sereno dopo aver contratto e sofferto per il Covid-19. Ecco cosa è successo questa volta.

“Non ho pace in questo periodo… stamattina è morto il mio cane… chiunque tu sia smetti di mandarmele dietro…”, è con questo triste messaggio che Elettra Lamborghini stamattina ha ‘aperto’ il proprio profilo Instagram ai suoi fan. Una ‘storia’ social in cui la cantante ha voluto condividere un’altra triste notizia con che la mette a dura prova in un periodo già estremamente difficile e soffocante. L’amico a quattro zampe, di cui ha postato anche delle foto ricordo, era ormai una compagnia imprescindibile per lei da anni.

Elettra Lamborghini, triste annuncio su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Reduce dal contagio da Covid-19, è stata bene fondamentalmente ma ha sofferto particolarmente la condizione e soprattutto i tempi di attesa per ottenere il via libera. Ieri, in diversi video, non ha nascosto di essere dimagrita parecchio a causa di quanto vissuto e di essere anche piuttosto sottotono dal punto di vista emotivo. La Lamborghini aveva provato anche provato a distrarsi con l’Isola dei Famosi dove era intervenuta in diretta video causa proprio il coronaviru, ma nemmeno il tempo di sorridere il diretta che c’è già un’altra brutta notizia…