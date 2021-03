Covid, al via le vaccinazioni nelle farmacie con medici ed equipe specifiche

Al via le vaccinazioni nelle farmacie dove saranno i medici, supportati da equipe specifiche, ad inoculare i farmaci

Per ovviare ai ritardi generati dal caos con AstraZeneca che ha inevitabilmente comportato un importante rallentamento nella campagna di immunizzazione con la sospensione precauzionale dell’inoculazione del farmaco, si pensa a nuovi turni prolungati del personale sanitario addetto alle vaccinazioni.

Difatti, la riprogrammazione delle inoculazioni potrebbe vedere un prolungamento delle ore lavorative già previste a tal riguardo con turni straordinari e laddove non fosse già previsto, intervenire con le vaccinazioni anche nei weekend (sabato e domenica).

Partono le inoculazioni dei vaccini anche nelle farmacie

Partono le inoculazioni dei vaccini anti-Covid anche nelle farmacie dove i medici saranno supportati da equipe specifiche.

La scelta delle farmacie idonee sarà svolta a seconda della predisposizione dei locali e dunque se gli spazi in dotazione consentiranno di equipaggiare gli stessi. Saranno le Asl ad informare i farmacisti il sistema di somministrazione che andrà ad integrarsi con quelli già adottati nelle varie regioni italiane.

Intanto si sta lavorando in queste ore a due interventi normativi per velocizzare la campagna vaccinale. A tal proposito il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato: “Ringrazio i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali e gli odontoiatri per aver sottoscritto con governo e regioni i protocolli relativi alla loro partecipazione alla campagna di vaccinazione. Anche con il loro impegno, quando avremo più dosi disponibili, potremo meglio combattere il virus”.