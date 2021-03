Covid-19, Al Bano lascia tutti senza parole: annuncio inaspettato!

Il noto cantante Al Bano ha lasciato tutti senza parole con un annuncio inaspettato in merito al vaccino anti-Covid

Al Bano quest’oggi è stato ospite ai microfoni di Un Giorno da Pecora ed ha risposto a domande su temi di politica, vaccini e Sanremo.

In primis, per ciò che riguarda il vaccino, si è detto favorevole a quello russo (Sputnik) che al momento non è stato autorizzato in Italia. “Mi arrenderò a Pfizer”, ha affermato sconfortato e poi si è soffermato sull’AstraZeneca, di cui ha detto: “Siamo pieni di allarmismi su questo vaccino, leggo i giornali e guardo la tv e mi chiedo: ‘Cosa si fa con il vaccino Astrazeneca?’ Vorrei vedere come procedono le cose. Ci sono diversi punti che mi tengono un po’ lontano dalla verità”. Infine, ha spiegato di voler aspettare se c’è così tanta incertezza.

Al Bano favorevole al governo Draghi: “Cosa canterei al premier”

Al Bano, in merito al governo, si è detto pienamente favorevole a Draghi: “Penso che sarà un uomo di grande azione positiva. Lo incontrai una volta su un volo Mosca-Roma e scambiammo due parole. Gli canterei Nel Sole perché, dopo tanto buio, nel Paese c’è bisogno di un raggio di sole”.

Infine, ha rivolto un nuovo appello a Romina Power. “Mi piacerebbe tornare a Sanremo come cantante in gara, magari insieme a lei”.