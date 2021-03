Controllate se avete queste due monete: valgono centinaia di euro!

Monete rare, potrebbero essere a casa o nelle vostre tasche senza saperlo. Verificate subito anche perché valgono un botto.

Guai a buttare o snobbare le monete, tra cui anche le vecchie lire che potremmo trovare a casa dei nonni come un cimelio storico e affettivo. Perché tra queste, spesso, potrebbero nascondersi dei piccoli tesori che potrebbero farvi un regalo inimmaginabile e che vanno oltre il loro singolo e minimo valore. Parliamo di quei pezzi rari, tali per un riferimento storico o per un errore di produzione, che potrebbero regalarvi una gioia economica non indifferente.

Monete rare, attenzione alle 50 e 100 lire mini

Partiamo dalle 50 lire che i meno giovani sicuramente conosceranno. Di queste, per chi non lo sapesse, sono state coniate alcune versioni mini con un diametro – nel caso della 50 – di 16,55 millimetri e un peso di 2,7 grammi. Valgono tecnicamente 2 euro ciascuna, ma la verità è che collezionisti più ‘affamati’ sono pronti a sborsare anche 400€ per ciascun pezzo come è già accaduto di recente.

Anche perché parliamo di una moneta andata in scena appena cinque anni, ovvero dal 1990 al 1995, e quindi quasi introvabile a un certo punto. Dunque se capita un’occasione rara all’improvviso, vorranno coglierla quanto prima. C’è poi anche la versione mini delle 100 lire, sempre leggermente ma visibilmente più piccola della versione standard.

Di 4,5 grammi con una dimensione di 2,2 millimetri, anche in questi anni è stata tra le tasche degli italiani per pochissimo tempo. In questo caso anche di meno rispetto all’altra variante, poiché la si è vista appena dal 1990 al 1992. Sempre con un valore ufficiale di 2€, anche in questo caso è possibile ottenere parecchie centinaia di euro arrivando – se si trova la persona giusta – anche sui 500.