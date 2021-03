Calciomercato Milan, 60 milioni per la stella: il ritorno è possibile

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera vacilla. Possibile offerta da 60 milioni di euro per il clamoroso ritorno

Domani sera, il Milan è chiamato ad un crocevia importante della stagione. Dopo l’1-1 ad Old Trafford, il Manchester United torna a San Siro per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Agli uomini di Pioli basta un pareggio per 0-0, ma è chiaro che i Red Devils arriveranno a Milano per vincere.

Mentre la squadra pensa agli aspetti di campo, la dirigenza valuta come muoversi anche in ottica calciomercato. Nello specifico, c’è un giocatore che su tutti sta avendo mercato e potrebbe clamorosamente partire già la prossima estate: Theo Hernandez. Il suo valore è schizzato alle stelle, ed è considerato già uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Alla finestra c’è il Real Madrid di Florentino Perez.

Calciomercato Milan, 60 milioni per Theo Hernandez

Stando a quanto riportato da Don Balon, il Real Madrid starebbe seriamente pensando al clamoroso ritorno di Theo Hernandez in Spagna. Il terzino del Milan è letteralmente esploso sotto la guida di Pioli, ed è considerato uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Florentino Perez si è pentito di averlo fatto partire nel 2019 per circa 20 milioni di euro, ma è ben consapevole che per riaverlo dovrà spendere non meno di 55-60 milioni di euro.

Una cifra monstre, che sicuramente farebbe vacillare la dirigenza ma che avrebbe fondi da reinvestire nella prossima sessione di calciomercato. Difficile comunque che lo spagnolo parta: vuole giocare la Champions League col Milan. Ci saranno sicuramente maggiori sviluppi già a partire dai prossimi mesi.