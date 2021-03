Erling Haaland è uno degli attaccanti più forti in circolazione. La sua giovane età lo rende l’obiettivo di mercato di molti top club.

La Juventus non è l’unica squadra interessata ad Haaland, ma i buoni rapporti con Raiola possono indurre il giocatore ad accettare la pista italiana, anche se non andrebbe letta come la sua ultima tappa in carriera. La Serie A può garantirgli il salto di qualità di cui ha bisogno per elevarsi a giocatore più forte degli ultimi anni.

La clausola non spaventa la Juventus, ma per l’ingaggio bisogna discutere e trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti. Intanto, mentre la Vecchia Signora studia la miglior strategia per portare a Torino Haaland, dalla Spagna fanno sapere di uno scambio che potrebbe beffare i bianconeri.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scambio super per Haaland

Dalla Spagna Don Balon fa sapere che la Juventus non è l’unica squadra a negoziare con il Borussia Dortmund per Erling Haaland. Secondo il sito ispanico il Chelsea è pronto a sferrare il colpo vincente per garantirsi le prestazioni del norvegese.

Si tratta di un affare da 153 milioni di euro circa, che comprende il cartellino di Timo Werner. Sempre secondo Don Balon, mancano infatti gli ok di entrambi i calciatori, Haaland e Werner, ciò significa che Juventus e altre possono ancora sperare di mettere le mani sul centravanti norvegese assistito, ricordiamo, da Mino Raiola.