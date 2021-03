Amici 20, c’è la decisione definitiva: incredibile novità per il serale

Manca sempre meno al serale di Amici 20 e Maria De Filippi sta svelando tutte le novità che attendono i migliaia di fan del programma

Il conto alla rovescia è partito: sabato 20 comincerà il serale di Amici di Maria De Filippi. In sostituzione di C’è Posta Per Te, il talent show andrà in onda alle 21:20 su Canale 5, come ogni anno. Tuttavia, tantissime novità attendono Amici 20 ed una è partita già in questi giorni: la divisione in squadre.

Abbandonate ormai le storiche ed iconiche ‘squadra blu’ e ‘squadra bianca’ che negli anni hanno visto migliaia di cantanti passare e vincere, quest’anno c’è una divisione in 3 squadre e non più due com’eravamo abituati.

Amici 20, la composizione delle tre squadre del serale

I coach Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano hanno scelto la loro formazione: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso e Serena.

La formazione messa in campo da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, invece, sarà composta da: Aka7Even, Giulia e Samuele.

L’ultima formazione a scendere in campo – negli studi Mediaset di Amici 20 – sarà quella di Arisa e Lorella Cuccarini che hanno scelto: Alessandro, Martina, Rosa, Raffaele, Ibla, Gaia e Tancredi.

Le novità del serale destano dubbi, curiosità – ed in alcuni casi preoccupazione – per tutti gli ammessi alla fase finale del programma.