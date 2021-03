Whatsapp, come cambiare la voce nei vocali: il trucco

C’è un modo per modificare la voce dei vocali audio Whatsapp che mandate ad amici, parenti e non solo: i trucchi per farlo

Siete tra quelle che tutto il giorno preferisce inviare vocali su Whatsapp anziché scrivere? Volete fare uno scherzo ad amici o parenti? A tal proposito vi diciamo che c’è la possibilità di modificare la vostra voce nei messaggi audio. Per far ciò bisogna prima scaricare un’app: per Android c’è Cambiavoce, mentre per iOS c’è Voice Charger Plus.

La prima, molto semplice da utilizzare, permette di applicare il filtro audio su un vocale registrato precedentemente oppure di registrare direttamente la voce con il tono modificato. Sono diversi gli effetti a disposizione: dal robot al marziano, passando per demoni e giganti. Una volta modificato l’audio, basterà condividerlo su Whatsapp.

Anche Voiche Charge Plus è molto immediata ed intuitiva riguardo l’utilizzo. Basta cliccare il pulsante rosso e scegliere tra i filtri disponibili (c’è anche la voce di Darth Vader) per poi registrare e condividerla con chi si vuole.

Ben presto arriverà una nuova funzione su Whatsapp, la quale consentirà di velocizzare quei lunghi messaggi che proprio non riuscite ad ascoltare totalmente perché troppo lunghi. Nell’ultima beta, gli esperti di WaBetaInfo hanno scoperto la novità, sia per Android che iOS, dov’è possibile aumentare la rapidità di riproduzione oltre il canonico x1.

Un buon modo per evitare di trascinarci a lungo delle note che non vogliamo ascoltare o per rendere più agevole l’ascolto di amici un po’ logorroici.

