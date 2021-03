Uomini e Donne, salta la puntata di giovedì 18 marzo? Il motivo

Salta la messa in onda di “Uomini e Donne” e “Amici” nella giornata di giovedì. Il motivo riguarda una ricorrenza importante

Trapelano indiscrezioni sulla messa in onda dei programmi condotti sull’ammiraglia Mediaset dall’amatissima Maria De Filippi. Come annunciato dalla testata “DavideMaggio.it” nella giornata di giovedì 18 marzo saranno sospesi due programmi della conduttrice previsti nel palinsesto Tv di ogni settimana.

Una notizia che ha spiazzato gli appassionati di “Uomini e Donne” ed “Amici”. Ma il motivo della sospensione della messa in onda dei suddetti programmi riguarderebbe una ricorrenza importante. Difatti nella giornata di giovedì 18 marzo si celebrerà la Giornata Nazionale per le vittime del Covid.

Essendo programmi già registrati e dunque in differita quelli della De Filippi, non vi era possibilità di poter fare alcun richiamo alla ricorrenza. Per questo motivo Mediaset ha deciso di sospendere per una giornata la messa in onda del dating show “Uomini e Donne” e del talent show “Amici”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ilary Blasi, dopo le gaffe il Tapiro d’Oro: reazione inaspettata – VIDEO

La sospensione dei programmi della De Filippi ha fatto sospettare che vi potessero essere problemi di querele

Nella giornata di giovedì 18 marzo in occasione della Giornata Nazionale per le vittime del Covidle trasmissioni televisive ricorderanno la ricorrenza. Un problema questo per i programmi registrati in largo anticipo e dunque in differita come “Uomini e Donne” e “Amici” di Maria De Filippi.

Tra le soluzioni avanzate vi erano quelle di inserire in fase di montaggio dei cappelletti per celebrare l’importante giornata, ma la Direzione Mediaset ha deciso di sospendere direttamente i programmi già registrati e dunque l’appuntamento con Maria De Filippi è previsto direttamente per il giorno seguente, venerdì 19 marzo.

Sulla sospensione giornaliera di “Amici” e “Uomini e Donne” qualcuno aveva già sospettato che vi potessero essere problemi di querele tra la De Filippi e la D’Urso dopo che le dichiarazioni di Pietro Delle Piane nel salotto di “Live – Non è la D’Urso” hanno screditato il programma “Temptation Island” ideato dalla De Filippi. L’attore ha dichiarato che nel programma recitasse un copione, ma in seguito a tali parole la D’Urso ha subito preso le distanze.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Isola dei Famosi, incidente per due naufraghi: incredibile! – VIDEO

Nulla di tutto ciò, la sospensione momentanea riguarda esclusivamente la celebrazione della Giornata Nazionale per le vittime del Covid che vedrà per l’occasione il Premier Mario Draghi recarsi a Bergamo.