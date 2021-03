Uomini e Donne, ex tronista racconta il suo dramma: fan stupiti

Ex tronista del seguitissimo programma “Uomini e Donne” racconta il suo dramma. Una storia che sorprende i fans

L’influencer Valentina Dallari, nota per la sua partecipazione al programma in onda sull’ammiraglia Mediaset “Uomini e Donne”, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ha voluto ricordare il periodo legato alla sua anoressia. Una serie di scatti che mettono in risalto la Valentina di oggi e quella che invece appartiene al passato.

L’ex tronista dell’edizione 2014/15 del dating show, dopo il libro autobiografico “Non mi sono mai piaciuta” pubblicato nel 2019 dove racconta il percorso che ha fatto per riappropriarsi del suo corpo e della sua vita, è tornata a condividere con i suoi followers un problema che oggi riesce ad affrontare con tranquillità.

La DeeJai ed influencer ha deciso di pubblicare alcuni scatti del passato in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A). Quello di Valentina è sicuramente stato un modo per poter fare passaparola collettivo affinché la lotta e la speranza diventino comuni.

Valentina Dallari ricorda il periodo buio della sua vita legato all’anoressia

La dolcissima Valentina affermatasi come DeeJay dopo la sua partecipazione da tronista a “Uomini e Donne”, nel corso della sua vita ha attraversato un momento molto buio a causa dell’anoressia che l’ha portata a pesare 37kg. Difatti nel 2018 Valentina è stata ricoverata in un centro specializzato per undici mesi.

“Mi piace pensare che un giorno sparirai, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando. Sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene”, con queste parole la DeeJay ha cominciato il suo lungo post.

La 27enne ha ricordato come la malattia si sia legata al suo corpo diventando parte di sé: “Con quei denti, mi hai mangiato dall’interno, nutrendoti di tutto quello di cui non potevo nutrirmi io. Mi hai avvelenato il sangue, mi hai tolto l’amore. Hai spento la luce. Mi hai strozzata per rubarmi la voce”.

Valentina attraverso le sue parole ha raccontato ai fans che la seguono di sentire ancor oggi il ‘mostro’ che le si avvicina ma grazie alla sua determinazione riesce a contrastarlo. Difatti la sua tenacia riesce ormai a mettere il problema fuori la porta, “apre le finestre e fa entrare il sole”.

“Hai paura di me quando faccio amicizia, quando amo, quando rido e quando mi metto a scrivere. Hai paura di me quando vivo. Hai paura di me più di quanta io ne abbia di te.

E oggi, proprio oggi, te lo volevo ricordare”, con queste parole toccanti che arrivano fino al cuore di quanti la seguono, Valentina ha voluto ricordare la battaglia di cui è vincitrice.