Sanremo 2022, indiscrezione sui nuovi conduttori: due nomi a sorpresa

Spuntano le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2022. Si parla già di possibili conduttori, con due nuovi nomi a sorpresa

Nonostante la 71esima edizione del Festival di Sanremo si sia conclusa solamente pochi giorni fa, è già tempo di pensare all’anno che verrà. Il 2022 rappresenterà la svolta anche per la kermesse, sotto tutti i punti di vista. Dopo due anni di conduzione, il duo Amadeus-Fiorello ha annunciato che non sarà dell’evento l’anno prossimo. Si spera poi che l’emergenza pandemica permetterà il ritorno del pubblico in sala all’Ariston.

Intanto, spuntano le prime indiscrezioni proprio su Sanremo 2022 e sui possibili nuovi conduttori. A rivelare la notizia Nuovo TV, secondo cui potrebbero essere Mara Venier e Renzo Arbore i due padroni di casa all’Ariston il prossimo anno.

Sanremo 2022, Mara Venier e Renzo Arbore conduttori?

Il prossimo Festival di Sanremo 2022 potrebbe essere guidato da Mara Venier e Renzo Arbore, due volti nuovi per la kermesse musicale. La Zia d’Italia ha dalla sua parte il consenso popolare, ottenuto sulle reti Rai soprattutto dopo la conduzione di Domenica In. Stesso discorso per Arbore, amatissimo dal pubblico medio italiano. In realtà, ci sono anche altri nomi che potrebbero insidiare il duo per la conduzione del Festival.

Secondo quanto riportato dal settimanale di Riccardo Signoretti, infatti, altri tre conduttori avrebbero preso di mira Sanremo: Alessandro Cattelan, Milly Carlucci e Gerry Scotti. Il primo ha lasciato da qualche mese X-Factor, e festeggerà i 20 anni di carriera già sbarcando su Rai 1 con un suo programma. Per Milly Carlucci e Gerry Scotti, invece, si tratterebbe di un gradito ritorno: sono due dei volti più amati della televisione italiana.