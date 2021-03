Piattaforma streaming cambia tutto: nuovo nome e veste grafica

Una vera e propria rivoluzione quella adottata da una piattaforma streaming, che cambia nome e veste grafica. Tutti i dettagli

Una decisione comunicata poco fa: Now TV cambia ufficialmente nome e veste grafica. Una scelta dettata dalla voglia di rinnovare la brand identity e il posizionamento sul mercato del servizio, che punta ad arrivare ad un numero ancor maggiore di utenti con un’innovazione che parte proprio dalla base. Le novità sono tantissime, e non riguardano solo aspetti legati al brand.

A partire da oggi, infatti, il servizio è disponibile anche per i possessori di Fire Stick TV, il dispositivo di Amazon che trasforma qualsiasi vecchia televisione in una Smart TV. Tornando alla rivoluzione della piattaforma, il nuovo nome sarà solamente NOW. Cambia ovviamente il logo, interamente bianco e con un look semplice e votato all’innovazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix da record: traguardo pazzesco per la piattaforma streaming

Now TV, tutte le novità della piattaforma streaming

Grossi cambiamenti in arrivo per tutti gli abbonati a Now TV. Anzi, a NOW. La piattaforma streaming ha annunciato una rivoluzione della propria brand identity, con un nuovo logo e un posizionamento sul mercato completamente rivisto. Come già detto, da oggi il servizio è disponibile anche su Fire TV Stick di Amazon e, dal prossimo 19 marzo, partirà una nuova campagna ad hoc. Ma cosa cambia a livello di costi per chi è già abbonato? Nulla.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Cashback, tutto bloccato: cosa sta succedendo

Chi ha già sottoscritto un piano, potrà continuare a godere di tutti i film e le serie TV allo stesso prezzo, con un’interfaccia completamente rivista. Il restyling accoglierà tutte le nuove uscite, a partire da Zack Snyder’s Justice League il prossimo 18 marzo. Sale l’attesa anche per Speravo de morì prima, la serie TV dedicata alla carriera di Francesco Totti.