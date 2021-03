Netflix da record: traguardo pazzesco per la piattaforma streaming

Un altro importantissimo traguardo quello appena raggiunto da Netflix, che straccia l’ennesimo record

Che Netflix sia la piattaforma streaming numero uno al mondo, ci sono ben pochi dubbi. Da ormai diversi anni, fornisce a milioni di utenti un servizio completo e in continuo aggiornamento, basato su un catalogo che può vantare centinaia di film, serie TV e documentari di ogni genere ed età.

L’ottimo lavoro che sta svolgendo la piattaforma si può vedere anche per altri aspetti. Soprattutto negli ultimi anni, grande peso è stato dato alle produzioni originali. Se per le serie TV i riconoscimenti sono molteplici, lo stesso discorso va fatto anche per i film. Ieri sono state annunciate le candidature agli Oscar 2021, e Netflix ne potrà vantare ben 35: è un record!

Netflix, 35 nomination agli Oscar 2021: mai così tante

Numeri pazzeschi quelli raggiunti da Netflix, che ha ottenuto ben 35 nomination agli Oscar 2021. Si tratta di un record assoluto, che le consegnano lo scettro di miglior piattaforma streaming. Per fare un rapido confronto con gli anni passati, nel 2020 furono 24 le candidature, nel 2019 14 e nel 2018 solamente 8. Una escalation rapida e impressionante, quindi, che nel giro di pochi anni ha portato ad un +27 di nomination.

Sacha Baron Cohen è candidato come miglior attore non protagonista per The Trial of the Chicago 7, mentre Viola Davis e Vanessa Kirby si contendono la statuetta di miglior attrice protagonista per Ma Rainey’s Black Bottom e Pieces of Woman. Spazio anche a Glenn Close e Amanda Seyfried, tra le nominate come miglior attrice non protagonista per Hillbilly Elegy e Mank. E poi tante altre nomination per miglior regia, miglior documentario, costumi e così via. Un successone per Netflix, che continua ad espandere il proprio impero.