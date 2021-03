Meteo, in arrivo una nuova perturbazione: attesi vento e piogge

Meteo | In arrivo una nuova perturbazione che causerà in molte regioni d’Italia una netta instabilità climatica: le previsioni

Quest’oggi è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, la numero 6 del mese, sull’Italia, la quale porterà vento e piogge in particolare al Centro-Sud e sulle Isole. Previste nevicate sull’Appennino e temperature in ulteriore calo su molte zone d’Italia. Prevalenza di bel tempo al Nord, in Toscana ed Umbria. Nuvole e piogge sparse su Abruzzo, Molise, Marche e Lazio.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni sono attese nuove correnti di aria fredda che, oltre a far calare ancora le temperature, potrebbero portare neve a quote basse su Nord e Centro. Domani piogge sparse in Sardegna, mentre nel resto d’Italia si alterneranno sole e nuvole. Da giovedì affluirà verso la Penisola un’aria molto fredda proveniente dai Balcani, con clima invernale in alcune regioni. Il tempo sarà instabile e si rischieranno piogge e rovesci.

Temperature minime e massime

Aosta 0/12

Torino 1/15

Milano 2/14

Trento 2/15

Bolzano 2/10

Venezia 4/14

Trieste 4/12

Genova 9/14

Bologna 2/15

Firenze 2/16

Ancona 6/14

Perugia 1/12

Roma 7/15

L’Aquila 1/9

Pescara 7/12

Campobasso -1/7

Napoli 6/14

Bari 5/13

Potenza 0/7

Catanzaro 4/13

Palermo 12/15

Cagliari 10/17