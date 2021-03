L’Isola dei Famosi è riuscita a emozionare sin dalla prima puntata. Un incidente simpatico ha fatto sorridere i presenti in studio e non solo.

Ieri è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi. La nuova edizione, prodotta in collaborazione con Banijay Italia ha portato con se tante novità a partire dal cambio conduttore e quello dell’inviato.

Il celebre volto dell’Isola dei Famosi, quello dell’inviato Alvin è stato sostituito da Massimo Rosolino. Mentre in studio ad affiancare la moglie di Francesco Totti ci sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Appena il tampone sarà negativo in studio come opinionista ci sarà anche Elettra Lamborghini.

In questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi i naufraghi sono divisi in due gruppi: i Buriňos, persone veraci e genuine, e i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe.

Oltre alle due “fazioni” di cui sopra vi è un’altra novità: Parasite Island. I suoi abitanti sono Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, due concorrenti incapaci e inadatti a vivere in un contesto selvaggio come quello dell’Isola. E proprio loro sono stati i protagonisti di un incidente simpatico avvenuto in diretta.

Isola dei Famosi, incidente per due naufraghi: incredibile! – VIDEO

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, e Ubaldo Lanzo sono stati i protagonisti indiscussi della novità di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La coppia insolita è incapace e inadatta a vivere in un contesto selvaggio ma nel corso di questa esperienza i due cercheranno di diventare dei veri naufraghi e di poter poi prendere parte alla reale competizione.

Entrambi ieri hanno mostrato di essere decisi e motivatissimi, però una volta in mare sono giunte le difficoltà e nel tentativo di salire a bordo della loro imbarcazione, questa si è ribaltata.