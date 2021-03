Inter, tegola per Antonio Conte: un giocatore è positivo al Covid-19

La notizia è arrivata pochi minuti fa: un giocatore dell’Inter è risultato positivo al Covid-19 e si trova ora in isolamento

L’Inter sta vivendo il suo miglior periodo della stagione. La squadra allenata da Antonio Conte arriva da 8 vittorie consecutive in campionato e un +8 dal Milan secondo: segnale importantissimo per la vittoria del titolo. Lukaku e Lautaro Martinez sono tra le coppie d’attacco più prolifiche d’Europa, la difesa regge e il centrocampo fa viaggiare la squadra.

Poco fa, però, è arrivata una delle prime tegole della stagione per i nerazzurri: un giocatore è risultato positivo al Covid-19. Stiamo parlando di Danilo D’Ambrosio, esterno che quest’anno ha giocato poco a causa dell’esplosione di Achraf Hakimi e alle buone prestazioni del subentrante Matteo Darmian.

Inter, D’Ambrosio positivo al Covid-19: il comunicato

È arrivata l’ufficialità pochi minuti fa: Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19. Il difensore nerazzurro – si legge nella nota – si trova già in quarantena presso la propria abitazione. “Il resto del gruppo squadra seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario” specifica il club nerazzurro sul suo sito web.

La notizia era già iniziata a trapelare questa mattina, quando a più riprese è stato detto che un giocatore nerazzurro si era sottoposto al tampone molecolare. Nelle prossime ore, verranno effettuati altri test per capire se i restanti componenti della squadra sono negativi o meno. Prosegue intanto la preparazione in vista del prossimo match di campionato, con gli uomini di Conte alla ricerca di altri 3 punti fondamentale per cucirsi lo scudetto sul petto.