Covid, Speranza: “AstraZeneca? Aspettiamo chiarimenti dall’EMA”

Molta confusione in merito al vaccino anti-Covid AstraZeneca, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha provato a far chiarezza

Ieri l’Aifa ha ordinato la sospensione del vaccino AstraZeneca per tutta Italia in ottemperanza alle linee adottate anche nel resto d’Europa: anche Francia, Germania e Spagna hanno deciso per la momentanea sospensione in via precauzionale. Attualmente si è in attesa di chiarimenti da parte dell’Ema che gestisce la questione per l’intera Europa.

A confermarlo, anche il Ministro della Salute italiano, Roberto Speranza: “L’auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire”, ha commentato durante l’evento ‘Online Talk Sanità – Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia’, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Per evitare allarmismi, inoltre, ha confermato quanto già presente nella nota Aifa: “AstraZeneca ieri è stato sospeso in via del tutto precauzionale in seguito ad una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini”.

Covid, AstraZeneca: le parole di Speranza sul piano vaccinale

Ancora in occasione dell’evento, Roberto Speranza ha voluto ringraziare chi ha messo tutto il suo impegno e professione per riuscire ad uscire dall’emergenza sanitaria:

Ringrazio i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali e gli odontoiatri per aver sottoscritto con governo e regioni i protocolli relativi alla loro partecipazione alla campagna di vaccinazione. Anche con il loro impegno potremo combattere meglio il virus. — Roberto Speranza (@robersperanza) March 16, 2021

“Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha di che preoccuparsi”, ha continuato a rassicurare il Ministro della Salute, “I vaccini restano la forma più efficiente per combattere il virus, la sospensione è solo momentanea e per fare i dovuti accertamenti”.