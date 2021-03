Covid-19, annuncio di Simona Ventura ai suoi fan: come sta – VIDEO

Ormai 10 giorni fa, Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19. Oggi, la conduttrice TV ha voluto far sapere come sta ai suoi fan

Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19 una decina di giorni fa, ma ha sempre fatto sapere di essere asintomatica e di star bene. Un tampone non ancora negativizzato che la tiene ancorata in casa – come per tantissimi italiani – e che la impedisce di poter partecipare attivamente ai programmi TV.

Tramite i social, la conduttrice TV ha comunicato: “Oggi c’è un bellissimo sole che vedo dalla finestra. Sto sempre meglio, mi sento un leone, sono stata fortunata perché asintomatica per tutto il tempo: né febbre, né tosse. In questi giorni terminerà il tempo di isolamento, farò il tampone e speriamo sia negativo”.

Simona Ventura, le sue condizioni dopo la positività al Covid

Simona Ventura ha dovuto rinunciare anche al 71° Festival di Sanremo dove era stata invitata dal direttore artistico Amadeus che fu il primo ad annunciare la positività della conduttrice TV al Covid-19. “Sarebbe fantastico poter ricominciare ad uscire. Non c’è nulla di aperto perché in zona rossa, ma mi manca fare una passeggiata”.

Un messaggio per rassicurare i fan, ma anche un monito: “Stay safe, state al sicuro. Mi raccomando”. Importantissimo appello per far sì che tutti rispettino le regole ed evitino giorni duri e pesanti di quarantena, in attesa e nella sola speranza di un tampone negativo.