Champions League, Real Madrid-Atalanta 3-1: highlights, voti e tabellino. Un regalo di Sportiello rovina tutto e i bergamaschi non reagiscono



Real Madrid-Atalanta 3-1: Serie A bocciata su tutta la linea anche se rispetto ad una settimana fa e all’eliminazione della Juventus, in casa Atalanta c’erano meno illusioni. sarebbe servita una squadra diversa e una prestazione diversa, ma gli uomini di Gasperini hanno costruiti poco e quel poco lo hanno anche sprecato.

Eppure per la prima mezz’ora è stata un’Atalanta volitiva e propositiva, che ha fatto gioco e creato anche un paio di occasioni interessanti. Al primo errore, però, è arrivata la punizione capotale: Sportiello ha regalato palla a Modric e l’assist del croato per Benzema era un cioccolatino che il francese non ha faticato a scartare.

Un che ha avuto il potere di sterilizzare ogni tentativo atalantino, anche se il, tempo per ribaltarla ci sarebbe stato. E invece nella ripresa quasi solo Real: raddoppio si rigore anche se il fallo di Toloi è parso al limite dell’area, poi un palo clamoroso e altre occasioni per lo scatenato Vinicius.

Prima della fine la soddisfazione per Muriel con una punizione intelligente, ma anche la fine delle illusioni con la rete di Asensio.Resta la Lazio, ma di fatto l’Italia è fiori dalla Champions League.

Champions League, Real Madrid-Atalanta 3-1: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 34′ Benzema (RM), 60′ rig. Sergio Ramos (RM), 83′ Muriel (A), 84′ Asensio (RM)

REAL MADRID (3-5-2): Courtois 6.5; Varane 6, Sergio Ramos 6.5 (64′ Militao 6), Nacho 5.5; Vazquez 6.5, Valverde 6 (82′ Asensio 6.5), Kroos 6.5, Modric 7, Mendy 6; Benzema 6.5, Vinicius 7 (69′ Rodrygo sv). All. Zidane 7

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 4.5; Toloi 5.5 (61′ Palomino 6), Romero 6.5, Djimsiti 6; Maehle 5, De Roon 5.5, Pessina 6.5 (83′ Caldara sv), Gosens 5.5 (57′ Ilicic 6); Pasalic 5.5 (46′ Zapata 6), Malinovskyi 5; Muriel 6 (83′ Miranchuk sv). All. Gasperini 5.5

NOTE: ammoniti Valverde (RM), Toloi (A), Nacho (RM), Kroos (RM)

