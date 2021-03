Calciomercato Milan, pronto il colpo dal Portogallo: arriva in scadenza

Calciomercato Milan | Maldini è pronto a fiondarsi sul talento del Porto per rinforzare il pacchetto offensivo

Secondo quanto riferito dai colleghi portoghesi di Diario Record, il Milan starebbe puntando ad Otavio per rinforzare la fascia destra d’attacco. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Porto, quindi non ci sarebbe alcun esborso per il cartellino. Il 26enne, però, potrebbe chiedere una cifra importante per quel che riguarda lo stipendio e gli stessi procuratori per ciò che concerne le commissioni. Sul calciatore, a quanto pare, ci sono anche società brasiliane ma la sua priorità è quella di restare in Europa. Per Pioli sarebbe un rinforzo importante in quanto è un giocatore duttile, in grado di spaziare su entrambe le fasce e di giocare anche a centrocampo.

Calciomercato Milan, la situazione rinnovi

Il Milan prima di giugno dovrà risolvere anche le questioni legate ai contratti in scadenza. Calhanoglu e Donnarumma potrebbero andar via a parametro zero e significherebbe perdere un patrimonio inestimabile. Maldini è al lavoro sia per blindare loro, ma anche per far rinnovare Calabria e Kessié che vedranno scadere i propri contratti nell’estate del 2022.

Al momento, tra i giocatori che non dovrebbero rinnovare, c’è Samu Castillejo. Lo spagnolo è ambito in Spagna da club come Celta Vigo e Valencia. Successivamente si rifletterà sui riscatti di Diaz e Tomori. Per il primo non c’è un accordo pregresso con il Real a probabilmente tornerà alla base. Riguardo il difensore, si parlerà con il Chelsea per uno sconto sui 28 milioni di euro pattuiti. L’idea è quella di fermarsi a 17-18, magari inserendo qualche bonus per salire eventualmente ad un massimo di 20 milioni.