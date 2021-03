Amici 20, che indiscrezione: arriva una delle donne più amate dagli italiani?

Amici 20, c’è una super indiscrezione: arriva una delle donne più amate dagli italiani in occasione del primo serale?

Cresce l’attesa per il primo serale di Amici 20, che si preannuncia incandescente e spettacolare come sempre. L’atteso appuntamento andrà in onda sabato 20 marzo e regna ancora l’incertezza per quel che riguarda la giuria, il regolamento e la presenza del pubblico in studio. I serali dovrebbero essere in tutto nove e, salvo clamorosi ripensamenti, la finale dovrebbe andare in scena 15 maggio.

In attesa di capire altri dettagli, una cosa è certa: al posto dello storico direttore artistico del programma, Giuliano Peparini, ci sarà Stephane Jarny che in passato ha già collaborato con diversi artisti di fama internazionale.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Rosalinda Cannavò, l’annuncio sconvolge i fan: addio definitivo?

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici 20, arriva la decisione definitiva: ora non ci sono più dubbi

Amici 20, che indiscrezione: subito ospite Sabrina Ferrilli?

Intanto, spunta una clamorosa indiscrezione proprio a pochissimi giorni dal primo serale della stagione di Amici 20. Lo riferisce in queste ore ‘Tvblog.it’, secondo cui Sabrina Ferilli dovrebbe essere l’ospite della prima puntata di sabato 20 marzo.

L’attrice romana vanta un rapporto super con la padrona di casa Maria De Filippi che, dunque, avrebbe deciso di affidarsi alla sua professionalità e bellezza per il serale d’esordio. Seguiremo con grande attenzione la vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità rilevanti.