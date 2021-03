Amadeus dopo il successo della 71esima edizione del Festival di Sanremo attende di conoscere il suo futuro dato che il contratto con la Rai scade ad Agosto.

La 71esima edizione del Festival di Sanremo è terminata e già si inizia a vociferare su chi sarà il conduttore della futura kermesse musicale. L’idea di un Amadeus ter non dispiace a nessuno, però in una recente intervista a FanPage il direttore artistico degli ultimi due Festival di Sanremo ha dichiarato che vorrebbe un Sanremo estivo, in pieno stile Festivalbar.

L’idea potrebbe rivelarsi ottima e come ha riferito lui stesso: “Si fa se si può fare nella quasi totale normalità. Se fossimo in lockdown non avrebbe senso”. Una sorta di grande festa nel nome della musica che potrebbe far divertire il pubblico se usciti dall’incubo della pandemia.

Chi vorrà al suo fianco Amadeus Ovviamente Rosario Fiorello e come ha rivelato quest’ultimo a Mara Venier, Amadeus gli avrebbe detto di voler fare il terzo Sanremo al fine di godersi una grande festa con tanto pubblico in un clima musicale e televisivo del tutto normale.

Amadeus, contratto in scadenza con la Rai: svelato il suo futuro

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Amadeus alla domanda se ci sarà Sanremo Estate ha risposto così: “Mi piacerebbe. Magari ai primi di luglio, piacerebbe anche a chi ha partecipato al Festival. Una o due serate di festa all’aperto. Ovviamente dipenderà dal momento che vivremo e da quello che sarà possibile fare.”

Ai primi di luglio Sanremo Estate e ad agosto la fine del suo contratto con la Rai. Quale sarà il suo futuro? Amadeus non lo sa, ma spera di restare perché, oltre che a trovarsi a proprio agio, il pubblico lo identifica come volto Rai.