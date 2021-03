Rosalinda Cannavò, l’annuncio sconvolge i fan: addio definitivo?

Rosalinda Cannavò torna a parlare sui social dopo un breve silenzio e spiega il motivo della sua assenza

Senza mezzi termini, Rosalinda Cannavò ha detto di voler allontanarsi un po’ dai social. È di oggi la storia su Instagram in cui ammette: “Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore. Siccome voglio regalarvi soltanto contenuti positivi ho preferito allontani dai social per ritornarci quando sarò più serena”.

Nonostante la sua assenza, Rosalinda Cannavò ha voluto fare una breve – ma significativa – parentesi proprio questo 15 marzo, giornata internazionale del fiocchetto lilla. Questo simbolo rappresenta la solidarietà espressa nei confronti di tutti quei soggetti che soffrono dei diversi disturbi alimentari. All’interno del Grande Fratello VIP, l’attrice siciliana ha dato ampio spazio al suo disturbo.

Rosalinda Cannavò, il ritorno in scena dopo il silenzio

“Ci tengo a condividere con voi la mia esperienza con i DCA, in una giornata come questa. Il 15 Marzo è la giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare” ha commentato su Instagram Rosalinda Cannavò, in merito all’argomento che le sta particolarmente a cuore. “I DCA sono delle patologie psichiatriche che distruggono ogni giorno di più. È così che sprofondi in un vortice di sofferenza che ti annulla”.

Rosalinda Cannavò ha ampliamente parlato di questo argomento all’interno della casa del Grande Fratello VIP e di come l’ha superato. “Quando vedo le mie immagini”, ha aggiunto su Instagram, “in quel periodo, vedo una ragazza logorata dentro, una donna che non si sentiva mai abbastanza perché le era richiesta una perfezione che, lasciatemelo dire: non esiste”.